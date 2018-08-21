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21 Ağustos 2018 13:57

Bolu’da, dede torununu öldürdükten sonra intihar etti

Bolu’nun Göynük ilçesi Çatacık köyünde 80 yaşındaki dede torununu tüfekle öldürdükten sonra intihar etti.

Bolu’da, dede torununu öldürdükten sonra intihar etti

21 Ağustos 2018 13:57


Olay, saat 09.30 sıralarında Bolu’nun Göynük ilçesi Çatacık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 80 yaşındaki Mehmet Biçer, bayram namazının ardından kurban kesmek için evinin bahçesinde hazırlık yapan 24 yaşındaki torunu Mesut Biçer’i tüfekle vurarak öldürdü. Torununu öldüren Biçer, daha sonra kendi evine giderek aynı tüfekle intihar etti. Olay yerinde sinir krizleri geçiren 24 yaşındaki Mesut Biçer’in ailesinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Olay yerinde yapılan incelemenin ardından dede ve torununun cenazeleri Göynük Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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