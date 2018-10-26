Bolu'da, din görevlilerine terör konferansı verildi

Bolu'da, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından merkez ve ilçelerdeki din görevlilerine terör konusunda bilgilendirme konferansı verildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ‘Terörü hep birlikte durdurabiliriz” projesi kapsamında Bolu merkez ve ilçelerinde bulunan din görevlileri terör konusunda bilgilendirildi.

Proje kapsamında, konferansa katılan Bolu İl Müftülüğü merkez ve merkeze bağlı köylerde, Yeniçağa, Dörtdivan, Gerede ve Mengen ilçelerinde görev yapan din görevlilerine terörle mücadelenin iş birliği içerisinde yürütülmesi, din görevlilerinin çalışması sırasında terörle mücadele yaklaşımını da göz önünde bulundurmaları, terör örgütlerinin yaklaşım tarzları, terör örgütlerinin propaganda faaliyet ve yöntemleri hakkında görsel destekli bilgilendirmeler yapıldı.