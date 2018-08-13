Bolu’da Dolar bozdurma kuyruğu

ABD ile yaşanan gerilim sonrasında piyasalarda döviz kurunda yaşanan dalgalanmalara vatandaşların tepkisi sürüyor. Dolar kuru üzerinen Türkiye’ye yapılan baskılara tepki gösteren Bolu halkı da sabah saatlerinde dövüz bürolarına akın ederek ellerindeki Dolarları bozdurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına destek veren Bolulular, döviz bürolarında uzun kuyruklar oluşturdu. İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan döviz bürosuna erken saatlerde akın eden vatandaşlar, döviz birikimlerini Türk Lirası’na çevirmek için dakikalarca bekledi. Vatandaşlardan kimi birikimini kimi de umre ziyareti için biriktirdiği dolarlarını Türk Lirasına çevirdi.

Umre parasını Türk Lirasına çevirdi

Döviz bürosunda kuyrukta bekleyen vatandaşlar, bunun bir milli dava olduğunu söyleyerek doları olanları bozdurmaya davet ettile. Cumhurbaşkanının çağrısı üzerine döviz bürosuna geldiğini ifade eden Çetin Özkoç isimli bir vatandaş ise “Ben hac için döviz biriktirmiştim ama Cumhurbaşkanının da dediği gibi Türk lirasının değeri düşüyor. Ben de mecburen bozduracağım. Türkiye’nin menfaati için bozduracağım” dedi.