Bolu'da dövmecinin evine uyuşturucu operasyonu

Bolu'da dövmecilik yapan şahsın evine yapılan operasyonda 61,34 gram esrar ile uyuşturucu yapımında kullanılan çok sayıda aparat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine dövmecilik yapan U.E.D.'nin (31) evine operasyon düzenledi. U.E.D.'nin evinde yapılan aramalarda, 4 kavanoz içerisinde toplam ağırlığı 61,34 gram esrar, 3 kök Hint keneviri, esrar ufalamaya yarayan metal aparat, esrar içiminde kullanılan pipo ve esrar yetistirmeye yarayan ısı, ışık ve havalandırma işlemlerinde kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan U.E.D., ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.