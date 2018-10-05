Bolu'da durdurulan tırdan 50 kilo esrar çıktı

Bolu'da, polis ekiplerinin durdurduğu bir tırda 50 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan tırın şoförü adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. TEM Otoyolu üzerinde kontrol noktası oluşturan ekipler, uyuşturucu madde taşındığı şüphesi ile tırı durdurdu. Tırda yapılan aramada dorse kısmında bulunan bir bölümde 45 paket halinde 50 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü R.T. Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.