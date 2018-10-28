Bolu'da, eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı

Bolu'da, eğitimde kalitenin artırılması, eksikliklerin giderilmesi ve fikir alış verişinde bulunmak üzere Vali Aydın Baruş başkanlığında okul müdürleriyle bir toplantı yapıldı.

Bolu'da, Solmaz- Ahmet Baysal Öğretmenevi'nde merkezde bulunan okul müdürlerinin katılımıyla eğitim değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bolu Valisi Aydın Baruş'un da katıldığı toplantıda okulların güvenliği, servis araçlarının denetimleri, okul çevrelerindeki trafik tedbirleri, okullardaki özel güvenlik görevlilerinin çalışmaları, okul çevrelerinin güvenliği, okul yakınlarındaki metruk binalarla ilgili çalışmalar, eğitimde kalitenin artırılması gibi konularda görüş alışverişinde bulunuldu

“Çocuklarımızı sosyal hayata katmalıyız”

Düzenlenen toplantıda öğrencilerin sosyal hayatı tanıması için çalışmalar yapılması gerektiğini belirten Bolu Valisi Aydın Baruş, “Çocuklarımızı huzurevlerini, hayvan hastanemizi, üniversitemize vb. yerlere götürelim. Örneğin özellikle lise son sınıf öğrencilerine üniversite ortamının nasıl olduğunu göstermek, onları üniversiteye hazırlamak noktasında öğrencilerimiz üniversitemize götürebilir, bazı derslere girmelerini sağlayabiliriz. Böyle aktivitelerle çocuklarımızı geleceğe hazırlamak, sosyal hayata katılımlarını artırmak için çalışmalıyız. Okullarımızda sportif faaliyetlere ağırlık vermeliyiz. Bu konuda malzeme, araç gereç ne ihtiyaç varsa elimizden geldiğince karşılamaya hazırız. Yeter ki çocuklarımız spor yapsın, sağlıklı gelişsin. Hayatın olumlu yönlerini, gelecek vizyonlarımızı, ülkemizin büyüklüğünü çocuklarımıza aşılamalıyız” dedi.