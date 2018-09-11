Bolu'da emniyet kemeri uygulamasında sürücülere ceza yağdı

Bolu'da, emniyet kemeri takmayan ve seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan 61 sürücüye 2 saat içinde 6 bin 538 lira para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 100 günlük Trafik Eylem Planı çerçevesinde, Bolu'da trafik ekipleri emniyet kemeri ve cep telefonu uygulaması yaptı. Bolu Adliyesi önünde saat 14.00'te başlayan uygulama 2 saat boyunca devam etti. Yapılan uygulamada 56 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmadığı, 5 sürücüye seyir halindeyken cep telefonuyla konuştuğu için toplam 6 bin 538 lira para cezası kesildi.

Uygulamayla ilgili bilgi veren ekipler amiri Mehdi Çelebi, “100 günlük eylem planı trafik güvenliği denetim planlamasında emniyet kemeri ve seyir halindeyken cep telefonu ile görüşenlere yönelik uygulamalar Bolu'nun her sokağında kesintisiz olarak devam edecek. Bu kurallara uymayanlara 108 lira idari para cezası kesilecektir” dedi.