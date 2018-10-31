Bolu'da, engelli vatandaşların araçları için ‘Engelsiz Tamirhane' kuruldu

Bolu'da, meslek lisesi öğrencilerinin, engelli vatandaşların bozulan araçlarını tamir edecekleri ‘Engelsiz Tamirhane' törenle açıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'da yaşayan ve engelli olan Sadettin Topçuoğlu isimli bir vatandaş, aracının tamirinde yaşadığı zorluklar nedeniyle İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hasan Aksay'ı ziyaret ederek, engellilerin araçlarının tamiri konusunda yardım istedi. Konuyu okul bölüm başkanları olan öğretmenlere de anlatan Aksay, sosyal sorumluluk projesi kapsamında okulun bahçesinde bulunan tek katlı binayı, engelli vatandaşların araçlarının tamir edileceği bir yer haline getirdi.

‘Engelsiz Tamirhane'nin açılışı için düzenlenen törende konuşan Aksay, “ülkemizde okullar düzeyinde ilk, kurumlar düzeyinde ilk 5 içerisinde yer alacak olan tamirhanemizin başlangıcı, Haziran ayında engelsiz araç sahibi Sadettin Topçuoğlu ile bir öğretmenimiz okula gelerek, araçlarının tamiratlarında yaşamış oldukları zorlukları anlattılar. Biz de bu işi en iyi en sağlam biz yapabileceğimizin kararını aldık ve sür'atle uygulama safhasına geçerek bugünlere geldik” dedi.

Engelsiz aracı üretecekler

Kısa süre içerisinde engelsiz aracı üreteceklerini de söyleyen Hasan Aksay, “Teknolojik olarak gelişmiş, kullanışlı, pratik, kendi tasarımımız, kendi imalatımız olacak engelsiz aracı 3 yıl içerisinde bir marka haline getirip, engelsiz vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.

Aksay'ın konuşmasının ardından, Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'ın da katılımıyla ‘Engelsiz Tamirhane'nin açılışı yapıldı.