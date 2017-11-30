Bolu’da, FETÖ şüphelisi 2 kişi adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında örgütün haberleşme programı Bylock kullandıkları tespit edilen 9 kişi için yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Bolu merkezli İstanbul, Ankara ve Kocaeli’de yaptıkları operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan farklı meslek gruplarına ait 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslardan S.T. ve M.Ç. isimli kadın şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildiler. Firari 3 şahsın ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.