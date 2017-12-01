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01 Aralık 2017 14:22

Bolu’da, FETÖ şüphelisi 4 kişi adliyeye sevk edildi

Bolu’da, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Bolu’da, FETÖ şüphelisi 4 kişi adliyeye sevk edildi

01 Aralık 2017 14:22


Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında örgütün haberleşme programı Bylock kullandıkları tespit edilen 9 kişi için yakalama kararı çıkartıldı.


İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Bolu merkezli İstanbul, Ankara ve Kocaeli’de yaptıkları operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan farklı meslek gruplarına ait 4 kişi gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslardan A.O, U.K, A.Ö ve A.G. isimli şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildiler.


Yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 3 kişiden biri tutuklanırken, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Firari 2 şüphelinin ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.




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