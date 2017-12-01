Bolu’da, FETÖ şüphelisi 4 kişi adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında örgütün haberleşme programı Bylock kullandıkları tespit edilen 9 kişi için yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Bolu merkezli İstanbul, Ankara ve Kocaeli’de yaptıkları operasyonlarda haklarında yakalama kararı bulunan farklı meslek gruplarına ait 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslardan A.O, U.K, A.Ö ve A.G. isimli şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildiler.

Yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 3 kişiden biri tutuklanırken, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari 2 şüphelinin ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.