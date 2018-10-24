Bolu'da, FETÖ şüphelisi 7 kişi adliyeye sevk edildi

Bolu merkezli 11 ile yapılan FETÖ/PDY operasyonlarında gözaltına alınan 13 kişiden 7'si işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında, 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu, Adana, Bursa, İstanbul, Zonguldak, Gaziantep, Düzce, Sakarya, Ankara, Kocaeli ve Balıkesir'de eş zamanlı olarak şüphelilere yönelik yaptıkları operasyonlarda 13 kişiyi gözaltına aldı.

İfadeleri alınmak üzere Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden Z.Ş., Y.A., T.B., C.Ç., E.A. ve M.Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haklarında yakalama kararı bulunan 4 şüphelinin arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.