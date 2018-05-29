Bolu’da, FETÖ’nün "Çatı Yapılanması" davasında karar verildi

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında örgütün ‘Çatı Yapılanması’ içerisinde bulundukları iddiasıyla haklarında dava açılan 34’ü tutuklu 119 sanık hakkında karar verildi.

Karaçayır Mahallesi’nde bulunan Bolu Belediyesi Nikah Salonu’nda görülen karar duruşması, tutuklu sanıkların geniş güvenlik önlemi altında salona alınmalarıyla başladı. Sanık yakınlarının da yoğun olarak katıldığı duruşmada, isimleri tek tek okunan sanıklar tahliye ve beraatlerini talep etti.

Sanıkların son sözlerinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan, Şevket Kahraman’a 10 yıl 7 ay 15 gün, Ahmet Nuri Gürsoy, Davut Alcı, Arol Altıntaş, İbrahim Ergül, Harun Savcı, Selman Akkaya’ya 8 yıl 9 ay, Ali Osman Çelik, Hafize Tosun, Fahrittin Aydın’a 8 yıl 1 ay 15 gün, Emin Sinoplu, Asım Ateş, Emre Altındal, Ercan Şenyer, Hayrullah Deniz, Hıdır Aksoy, Murat Aktaş, Razaman Hoda, Remzi Dayanır, Şafak Teke, Yusuf Ataoğlu’na 7 yıl 9 ay 22 gün, Ali Coşkun, Ahmet Çelikkaya, Emrullah Sarı, Hadis Süt, Halil İlter’e ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verilerek tutukluluk hallerinin devam etmesi istendi.

8 kişi tahliye edildi

Tutuklu sanıklardan, İsmail Gezgin, Mehmet Gülen, Muzaffer Karagülle, Necdet Yerlikaya, Selim Yaman, Yasin Göçmen ve Süleyman Sami Tanrıöven’in 7 yıl 6 ay, Habip Duman’nın ise 6 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilirken, hükümle birlikte tahliyesine karar verildi.

Tutuksuz sanıklardan 3’ü için hapis kararı

Duruşmada tutuksuz olarak yargılanan sanıklardan Dursun Zorlu ve Erdoğan Yıldız’a 7 yıl 6, Ertuğrul Fatih Tıraş’a ise, 9 yıl hapis cezası verilerek hükümle birlikte tutuklanmaları istendi. Duruşmada hazır bulunan Dursun Zorlu, polis ekipleri tarafından kelepçelenerek cezaevine götürüldü. Erdoğan Yılmaz ve Ertuğrul Fatih Tıraş’ın yakalanması için karar çıkarıldı.

Karar duruşmasında tutuksuz sanıklardan 34’ü hakkında beraat kararı verilirken, tutuksuz diğer sanıklara 1 yıl 10 ay’dan 7 yıl 9 aya kadar hapis cezası verildi. Duruşma sürecinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Şentürk Çoban’ın dosyasının düşürülmesine, tutuksuz sanıklardan Gürbüz Yavuz’un ise dosyasının ’çatı yapılanması’ davasından ayrılmasına karar verildi.