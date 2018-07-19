Bolu’da FETÖ’nün emniyet yapılanması davasında karar verildi

Bolu’da FETÖ’nün emniyetteki yapılanması soruşturmalarında haklarında “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla dava açılan 28’i tutuklu 71 sanık hakkında karar verildi. Bolu Adliyesi’ndeki mahkeme salonlarının yetersiz olması nedeniyle Ağır Ceza Mahkemesi’nce özel olarak hazırlanan Karaçayır Mahallesi’ndeki Belediye Nikah Salonu’nda yapılan duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı. Mahkeme heyetinin sanıklar hakkında kararının okunmasından önce son savunmalarını yapan sanıklar, teker teker beraatlerini talep ettiler. Sanıkların son sözlerinin ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Tutuklu sanıklardan Sadık Turan Alp ve Ünal Aydın’ın dosyalarını ayıran mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan 14 kişinin beraatine, 2 kişi hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Heyet, tutuklu sanıklardan 1 kişiye 8 yıl 1 ay 15 gün, 15 kişiye 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek tutukluluklarının devam etmesine hükmetti. Diğer tutuklu sanıklardan 8 kişiye 6 yıl 10 ay 15 gün, 2 kişiye 6 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasıyla birlikte tahliye olmalarına karar verildi.

Mahkemede tutuksuz sanık olarak bulunan 3 kişiye 7 yıl 6 ay, 3 kişiye 6 yıl 10 ay 15 gün, 13 kişiye 6 yıl 6 ay 22 gün, 4 kişiye 6 yıl 3 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 4 kişiye 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ve hükmün açıklanmasını geri bırakma kararı verdi.