Bolu'da ganyan bayide bıçaklı kavga: 1 yaralı

Bolu'da, bir ganyan bayide çıkan kavgada bıçaklanarak yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan bir ganyan bayide meydana geldi. İddiaya göre, ganyan bayide ismi öğrenilemeyen bir şahısla, Aydın Kocaeski arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine ismi öğrenilemeyen şahıs, yanında bulunan bıçağı çıkararak Kocaeski'yi çeşitli yerlerinden bıçakladı. Kocaeski kanlar içinde yerde kalırken, şüpheli şahıs ise olay yerinden kaçtı. Ganyan bayide bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Kocaeski, ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne sevk edildi. Kocaeski'nin hastanede tedavisi sürerken olayı gerçekleştirerek kaçan şahsı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.