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21 Temmuz 2018 14:30

Bolu’da, gurbetçilerin paralarını çalarak kaçtılar

Bolu’da, bir dinlenme tesisinde mola veren 2 gurbetçi ailenin otomobillerinde bulunan para ve ziynet eşyaları kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı.

Bolu’da, gurbetçilerin paralarını çalarak kaçtılar

21 Temmuz 2018 14:30


Edinilen bilgiye göre, Almanya ve Fransa’dan tatil için Türkiye’ye gelen iki gurbetçi aile TEM Otoyolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde gece saatlerinde mola verdi. Araçlarını dinleme tesisinin otoparkına bırakan tatilciler, tesis içerisinde olduğu sırada, kimliği henüz belirlenemeyen şahıslar araçlarını gurbetçi ailelerin otomobillerinin yanına park etti.


Gurbetçi ailelerin otomobillerinin yanında bir süre bekleyen hırsızlar, her iki otomobilinde camlarını kırarak Almanya’dan gelen N.T. isimli vatandaşın bulunduğu otomobilden 3 bin Euro para ve 10 bin lira değerinde altın kolye ile Fransa’dan gelen ve ismi öğrenilemeyen ailenin aracından da 2 bin 200 Euro para çaldılar.


Hırsızlık olayının gerçekleştiği sırada Fransa’dan gelen ailenin otomobilinde uyuyan bir kadın çantası çalındığı anda hırsızlara dirense de başarılı olamadı.


Ailelerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinden kaçan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.




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