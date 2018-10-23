Bolu'da halka açık parklarda alkol alanlara ceza kesildi

Bolu'da, İl Emniyet Müdürlüğü ve Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, parklarda yaptıkları denetimlerde, Karaçayır Parkı'nda alkol alan 3 kişiye cezai işlem uyguladı.

Bolu'nun huzur ve güveni için güvenlik güçleriyle müşterek 7/24 görev yapan Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son zamanlarda bazı kişilerin parklarda alkol alarak, çevredekileri rahatsız ettiği yönünde ihbarlar üzerine harekete geçerek, dün gece kent merkezindeki parkları denetledi. Zabıta Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin ortaklaşa gerçekleştirdiği denetimlerde Karaçayır Mahallesi'nde halkın yoğun olarak vakit geçirdiği Karaçayır Parkı'nda 3 kişinin alkol aldığı tespit edildi. Ekipler, ilgili kişilere ‘Kabahatler Kanunu'na göre tutanak tutularak cezai işlem uyguladı.

Konu ile ilgili Bolu Belediyesi Zabıta Müdürü Hamdi Öztürk, halkın huzur ve güveni için bu tür denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirterek, parklarda bu tür olumsuzlukları gören tüm vatandaşların 153 Alo Zabıta veya 155 Polis İmdat Hattını aramalarını istedi.