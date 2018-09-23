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Bolu'da hediye paketlerine gizlenmiş 29 kilo eroin ele geçirildi

Bolu’da bir araçta yapılan aramada hediye paketlerine sarılı 29 kilo 470 gram eroin ele geçirildi.

Bolu'da bir araçta yapılan aramada hediye paketlerine sarılı 29 kilo 470 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yol uygulaması sırasında şüphe üzerine M.Ö. idaresindeki otomobili durdurdu. Araçta narkotik köpeği ‘Sezar' ile yapılan aramada, aracın kapılarının iç kısmına ve çeşitli yerlerine hediye paketlerine sarılı halde gizlenmiş 56 paket halinde 29 kilo 470 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.Ö. (30), Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon lira olduğu öğrenildi.

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