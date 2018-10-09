Bolu'da kaçak içki ve sigara operasyonu

Bolu'da, polis ekiplerinin yaptığı operasyonda piyasa değeri 50 bin lira olan kaçak içki ve sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu üzerinde yapılan uygulama sırasında doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüs içerisinde yapılan aramada, aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş piyasa değeri 50 bin lira olan 13 şişe kaçak içki ve bin 180 paket sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.