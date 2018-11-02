Bolu'da kaçak kazı operasyonu: 9 gözaltı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptıkları kaçak kazı operasyonunda şuçüstü yakalanan 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Mudurnu ilçesi Çevreli Kötü Ormaniçi mevkiinde buulnan sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda, olay yerinde yaklaşık 1 metre derinliğinde ve 1,5 metre genişliğinde açılan çukurda kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı. Şahısların kazı sırasında yanlarında bulundurdukları 3 adet kürek, 2 adet kazma, 1 adet balyoz, 1 adet küçük tip balta, kazı malzemeleri, poşet içerisinde bir miktar kemik ve tuğla parçaları, 1 adet bilgisayarlı arama cihazı, 1 adet laptop bilgisayar ile 1 adet bakır ve su arama cihazı ve 2 adet tabancaya jandarme ekipleri tarafından el konuldu.

Gözaltına alınan 9 kişi, ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.