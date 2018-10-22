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Bolu'da, kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonu

Bolu’da, jandarma ekiplerinin yaptığı kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonlarında 5 bin 545 paket kaçak sigara ile 200 gram esrar ele geçirildi.

Bolu'da, jandarma ekiplerinin yaptığı kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonlarında 5 bin 545 paket kaçak sigara ile 200 gram esrar ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM Otoyolu Dörtdivan mevkiinde yapılan yol kontrol ve arama çalışmaları kapsamında doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüs içerisinde yapılan aramalarda çeşitli yerlere gizlenmiş halde 5 bin 545 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Ekiplerin Bolu Dağı mevkiinde bir eve düzenledikleri operasyonda ise, kenevir yetiştirmek üzere özel olarak ısı ve ışık sistemi kurularak hazırlanmış bir oda içerisinde 200 gram kubar esrar maddesi ve 1 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Yapılan operasyonlarda toplam 2 kişi gözaltına alındı.

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