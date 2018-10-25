Bolu'da, kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonu

Bolu'da, jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonlarda 570 paket kaçak sigara ve 100 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri TEM Otoyolu üzerinde seyir halinde olan İran plakalı 2 yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda otobüslerin çeşitli yerlerine gizlenmiş 570 adet kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerin Dörtdivan mevkiinde yaptıkları operasyonda ise, durdurulan bir otomobilin direksiyon boşluğuna gizlenmiş halde 100 gram esrar yakalandı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.