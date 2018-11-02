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Bolu'da, kaçak sigaralarla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı

Bolu’da, jandarma ekiplerinin 2 yolcu otobüsünde yaptıkları aramalarda toplam 2 bin 80 paket kaçak sigarayla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Bolu'da, jandarma ekiplerinin 2 yolcu otobüsünde yaptıkları aramalarda toplam 2 bin 80 paket kaçak sigarayla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dörtdivan İlçesi'nde yaptıkları yol kontrol ve arama çalışmaları kapsamında TEM Otoyolu üzerinde doğu illerinden İstanbul'a giden 2 yolcu otobüsünü durdurdu.


Durdurulan otobüslerde yapılan aramalarda 2 bin 80 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaraları taşıdıkları tespit edilen 3 kişi gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldüler.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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