Bolu'da, kaçak sigaralarla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı

Bolu'da, jandarma ekiplerinin 2 yolcu otobüsünde yaptıkları aramalarda toplam 2 bin 80 paket kaçak sigarayla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dörtdivan İlçesi'nde yaptıkları yol kontrol ve arama çalışmaları kapsamında TEM Otoyolu üzerinde doğu illerinden İstanbul'a giden 2 yolcu otobüsünü durdurdu.

Durdurulan otobüslerde yapılan aramalarda 2 bin 80 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaraları taşıdıkları tespit edilen 3 kişi gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldüler.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.