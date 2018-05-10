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10 Mayıs 2018 17:36

Bolu’da kaçak silah alışverişine suçüstü operasyon

Bolu’da yol üzerinde silah alışverişi yaptıkları esnada polis tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Bolu’da kaçak silah alışverişine suçüstü operasyon

10 Mayıs 2018 17:36


Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.K. (38) ve M.S.D. (35) isimli şahısların Düzce’den gelerek Bolu Kılıçarslan Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda M.A. (48) isimli şahısla yasa dışı silah ticareti yapacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Şahısların silah alışverişi yapacakları yere operasyon düzenleyen polis ekipleri, park halindeki otomobil içerisinde bulunan E.K., M.S.D. ve M.A.’yı gözaltına aldı. Araçta ve şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca ve 14 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Polisin yasa dışı silah ticareti yaptıkları belirlenen şahıslara ait Bolu’da 2, Düzce’de 4 olmak üzere toplam 6 adrese yaptıkları eş zamanlı operasyonda ise 198 adet tabanca fişeği, 3 adet tabanca şarjörü ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.




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