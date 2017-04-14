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14 Nisan 2017 15:37

Bolu’da kamyon otomobile çarptı: 1 ölü

Bolu’da dün akşam saatlerinde kamyonla otomobilin çarpıştığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği kaza anı mobese kameralarına yansıdı.

Bolu’da kamyon otomobile çarptı: 1 ölü

14 Nisan 2017 15:37


Bolu’da D-100 Karayolu üzerinde kamyonla otomobilin çarpıştığı ve otomobil sürücüsü Hüseyin Kurnaz’ın hayatını kaybettiği kaza anı mobese kameralarına saniye saniye yansıdı. Edinilen bilgiye göre, D-100 Karayolunda, İstanbul istikametine giden Sercan A. idaresindeki 14 BP 166 plakalı kamyon, yine aynı yola bağlanmak için kavşaktan dönen Hüseyin Kurnaz idaresindeki 14 AC 431 plakalı otomobile çarptı. Kamyon, Hüseyin Kurnaz idaresindeki otomobili yaklaşık elli metre sürükledikten sonra durabildi. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken araçta bulunan sürücü çevredekilerin yardımıyla dışarı çıkarıldı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri otomobil sürücüsü Hüseyin Kurnaz’a yaklaşık 20 dakika boyunca kalp masajı yaptı.



Oğlu kaza yerinde sinir krizi geçirdi


Babasının kaza yaptığını duyan Emre Kurnaz arkadaşlarıyla birlikte olay yerine geldi. Sağlık ekiplerinin babasına kalp masajı yaptıklarını gören Emre Kurnaz, "Babam" diye bağırarak gözyaşlarına boğuldu. Kurnaz, arkadaşları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Kurnaz, ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı. 48 yaşındaki Hüseyin Kurnaz hastanede de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hüseyin Kurnaz’ın hayatını kaybettiği kaza anı mobese kameralarına saniye saniye yansıdı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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