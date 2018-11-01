Bolu'da, kanalizasyon hatları ilaçlanıyor

Bolu'da, fare ve diğer zararlıların kış hazırlıklarını bertaraf etmek için kanalizasyon hatları Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilaçlanıyor.

Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığı için zararlı olan fare ve diğer zararlıların kış hazırlıklarını etkisiz hale getirmek için ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. İlaçlama sezonuyla birlikte karasinek, sivrisinek, çınar-meşe zararlılarına karşı savaş açan ve başarılı bir ilaçlama dönemi geçiren Veteriner İşleri Müdürlüğü, bu zararlıların kış hazırlıklarını engellemek için yeni bir eylem planını hayata geçirdi.

Kanalizasyon hatlarını ilaçlayan ekipler, bugüne kadar 620 noktada çalışma gerçekleştirdi. Çalışmaların Mart ayına kadar devam edeceği belirtildi.