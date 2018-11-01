İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bolu'da, kanalizasyon hatları ilaçlanıyor

Bolu’da, fare ve diğer zararlıların kış hazırlıklarını bertaraf etmek için kanalizasyon hatları Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilaçlanıyor.

Bolu'da, fare ve diğer zararlıların kış hazırlıklarını bertaraf etmek için kanalizasyon hatları Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilaçlanıyor.


Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığı için zararlı olan fare ve diğer zararlıların kış hazırlıklarını etkisiz hale getirmek için ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. İlaçlama sezonuyla birlikte karasinek, sivrisinek, çınar-meşe zararlılarına karşı savaş açan ve başarılı bir ilaçlama dönemi geçiren Veteriner İşleri Müdürlüğü, bu zararlıların kış hazırlıklarını engellemek için yeni bir eylem planını hayata geçirdi.


Kanalizasyon hatlarını ilaçlayan ekipler, bugüne kadar 620 noktada çalışma gerçekleştirdi. Çalışmaların Mart ayına kadar devam edeceği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.