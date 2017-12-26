Bolu’da kar rallisi planlanıyor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Serkan Yazıcı, Bolu’da yapılacak organizasyonlarla ilgili görüş alışverişinde bulunmak için Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ı ziyaret etti. Bolu’nun müthiş bir coğrafyaya sahip olduğunu belirten Yazıcı, “Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) 2019 yılında Türkiye’de yapılacak. Dünya Ralli Şampiyonası’na hazırlık olarak, 2018 yılında Türkiye Ralli Şampiyonasını gerçekleştireceğiz. Bu şampiyonanın bir ayağını da Bolu’da yapmak istiyoruz” dedi.

“Türkiye’de 40 yıldır kar rallisi yapılmıyor”

Türkiye’de 40 yıldır kar rallisi düzenlenmediğini ifade eden Yazıcı, “Kış rallisini Bolu’da gerçekleştirebilirsek müthiş bir başarıya imza atmış oluruz. Bu benim en büyük hayallerimden birisi. Eğer bunu başarabilirsek ben 2020’de Eurosport’un naklen yayınlayacağı Avrupa Ralli Şampiyonası’nı Bolu’ya getiririm. Bu organizasyon Bolu’nun da tanıtımına ve ekonomisine çok büyük katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

Başkan Yılmaz: “Destek vermeye hazırız”

Otomobil Federasyonu Başkanı Yazıcı’nın izlettiği kar rallisi ile ilgili örnekleri inceleyen Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz da kar rallisi için en uygun ilin Bolu olduğunu belirterek, “Bolu turizm, spor, sağlık ve spor şehri olacak. Sporun her branşının merkezi Bolu olsun istiyoruz. Bunun için çalışma yapıyoruz. Ayrıca kar rallisi için de en uygun şehir, coğrafi yapısı ve jeopolitik konumu gereği Bolu’dur. Bu işten en iyi anlayan kimse gelsin, bizim ekiple gerekli çalışmaları yapsınlar. Gerekli desteği vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.