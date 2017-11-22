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22 Kasım 2017 09:16

Bolu’da kar yağışı etkisini azaltıyor

Bolu’da, önceki gece başlayan ve dün etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde ve şehir merkezinde etkisini azaltıyor.

Bolu’da kar yağışı etkisini azaltıyor

22 Kasım 2017 09:16


Bolu’ya önceki gece saatlerinde düşen mevsimin ilk karı, Bolu Dağı ve kent merkezinde etkili oldu. Yoğun kar yağışının yaşandığı Bolu Dağı’nda sürücüler zor anlar yaşarken, vatandaşlar da sabahın ilk saatlerinde beyaz örtüyle karşılaştılar.


Dün gün boyunca devam eden kar yağışı gece saatlerinde etkisini azalttı. Sabah saatlerinde kar yağışı durma noktasına gelirken, meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışının Perşembe gününe kadar yer yer devam edeceği öğrenildi.


Cuma günü itibariyle hafta sonunun yağışsız geçeceği belirtildi.




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