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31 Ağustos 2018 16:52

Bolu’da kaybolan vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor

Bolu’nun Gerede ilçesinde evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan zihinsel engelli vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor.

Bolu’da kaybolan vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor

31 Ağustos 2018 16:52


Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Gerede ilçesi Ortaca köyünde ağabeyi ile birlikte yaşayan zihinsel engelli 55 yaşındaki Bayram Akman, 3 gün önce sabah saatlerinde evinden ayrıldı. Uzun süre evine dönmeyen Akman’ı çevrede arayan yakınları, yaşlı adama ulaşamayınca durumu jandarma ekiplerine haber verdi.


Köye gelen jandarma ekipleri Akman’ın yaşadığı köye yakın ormanlık alanda ve çevre köylerde yapılan aramadan bir sonuç elde edemeyince AFAD ekiplerinden yardım istedi.


Geçtiğimiz yıl da evinden ayrıldıktan 3 gün sonra çevre Ortaca Köyü’ne yakın bir köyde avcılar tarafından bulunan Akman’ın, 3 gündür yaklaşık 10 hektarlık bir alanda aranmasına devam ediliyor.


Jandarma ve AFAD ekipleriyle birlikte arama çalışmalarına katılan Ortaca köyü muhtarı İbrahim Çetiner, “daha önce de kaybolduğunda avcılar tarafından dere kenarında yatarken bulundu. Zihinsel engelli birisi. Kimseye kötü birşeyi olmaz” dedi.




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