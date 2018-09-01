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01 Eylül 2018 18:31

Bolu’da kaybolan zihinsel engelli vatandaş evinden 7 kilometre uzakta bulundu

Bolu’nun Gerede ilçesinde evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan zihinsel engelli vatandaş, arama çalışmalarının 4’üncü gününde evinden 7 kilometre uzaklıkta bir yaylada bulundu.

Bolu’da kaybolan zihinsel engelli vatandaş evinden 7 kilometre uzakta bulundu

01 Eylül 2018 18:31


Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Gerede ilçesi Ortaca köyünde ağabeyi ile birlikte yaşayan zihinsel engelli 55 yaşındaki Bayram Akman, 4 gün önce sabah saatlerinde evinden ayrıldı. Uzun süre evine dönmeyen Akman’ı çevrede arayan yakınları, Akman’a ulaşamayınca durumu jandarma ekiplerine haber verdi.


Köye gelen jandarma ekipleri Akman’ın yaşadığı köye yakın ormanlık alanda ve çevre köylerde yapılan aramadan bir sonuç elde edemeyince AFAD ekiplerinden yardım istedi.


Geçtiğimiz yıl da evinden ayrıldıktan 3 gün sonra Ortaca köyüne yakın bir köyde avcılar tarafından bulunan Akman’ı 10 hektarlık bir alanda arama çalışmalarına bugün de devam edildi.


Yapılan arama çalışmaları sonucunda Akman, kaybolduğu yerden yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta bulunan Çalışkanlar Yaylasında bulundu.


Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulunan Akman, sağlık kontrolünden geçirilerek ailesine teslim edildi.




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