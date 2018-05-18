Bolu’da, kimyasal madde zehirlenmesi: 3’ü ağır 15 yaralı

Hastaneye kendi imkanlarıyla gelen çok sayıda işçi de kontrolden geçirildi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Bolu’nun Gerede İlçesi’nde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, organiza sanayi bölgesi içerisinde bulunan demir işleme fabrikasında su deposu yalıtım malzemesi döşendiği sırada izolasyon maddesinden dolayı fabrikada çalışan işçiler etkilendi. Kimyasal maddeye yakın bölgede çalışan arkadaşlarının fenalaştığını gören diğer işçiler durumu 112 Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine, Gerede, Yeniçağa ve Bolu’dan çok sayıda ambulans ve UMKE ekipleri sevk edildi.

15 işçiden 3’ünün durumu ağır

Kimyasal maddeden etkilenen 15 işçi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gerede Devlet Hastanesi’ne getirildi. İşçilerden sağlık durumu ağır olan 3 işçi, Bolu Köroğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Durumu hafif olan 12 işçi ise, Gerede Devlet Hastanesi’nde tedavi edildikten sonra kontrol amaçlı yine Bolu Köroğlu Devlet Hastanesi’ne gönderildi.

İşçiler fotoğrafları çekilerek hastaneye sokuldu

Kimyasal madde zehirlenmesinin yaşandığı fabrikada çalışan çok sayıda işçi ise, gerekli kontrollerden geçirilmek için kendi imkanlarıyla Gerede Devlet Hastanesi’ne geldiler. İşçiler hastane kapısında tek sıra halinde fotoğrafları çekilerek içeri alındılar. İşçilerin elbiseleri çöp poşetlerine konuldu. Kimyasal maddeden etkilenen işçilerin iş yaparken giydikleri kıyafetleri ve ayakkabıları hastaneye giriş yapılmadan önce hastane bahçesindeki çöp kutusuna atıldı. Kıyafetler daha sonra hastane yetkilileri tarafından çöp konteynerinden çıkarılarak çöp poşetlerine yerleştirildi.

“Yaralıların durumu iyi”

Zehirlenme vakasının ardından işçilerin sağlık durumları ile ilgili bilgi almak için Gerede Devlet Hastanesi’ne gelen Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal, yaralılar hakkında açıklama yaptı. Durumu ağır olan işçilerin sağlıklarının iyiye gittiğini belirten Ünsal, "Su deposu yalıtım malzemesi döşenirken izolasyon maddesinden kaynaklı bir zehirlenme vakası oldu. Bu zehirlenme vakasında 3’ü ağır 12’si hafif 15 yaralımız mevcut. Ağır olanlara ilk müdahalemiz hastanemizde yapıldı. Şu an itibariyle Köroğlu Devlet Hastanesi’ne sevkleri yapıldı. Telefon görüşmelerimizde onların da durumlarının iyiye gittiği bilgisini aldık. Bu da bizim için sevindirici bir haber. Ayrıca diğer 12 hafif zehirlenme vakamıza da burada müdahalesi yapıldı. Onlar da kontrol amaçlı Bolu Köroğlu Devlet Hastanemize sevkleri yapılacak. Çok büyük geçmiş olsun. Herhangi bir can kaybımız yok, Allah beterinden korusun” dedi.