Bolu’da, kış tedbirleri toplantısı yapıldı

Bolu il genelinde kış mevsimi nedeniyle karayollarında ve köy yollarında vatandaşların sıkıntı yaşamaması için alınacak tedbirler ve kurumlar arasında iş birliği sağlamak amacıyla geniş katılımlı bir toplantı yapıldı.

Bolu Valiliği Abant Toplantı Salonunda düzenlenen ‘’2017-2018 Kış Tedbirleri’ toplantısına Bolu Valisi Aydın Baruş, Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, Belediye Başkan Yardımcısı Necmi Arman, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Nuri Serkant Kara, Karayolları ile diğer kurumların ve sivil toplum örgütlerinin yetkilileri katıldı.

Düzenlenen toplantı öncesi konuşan Bolu Valisi Aydın Baruş, “ bu toplantının amacı ilimizde kış mevsimi şartlarında trafiğin düzenli olarak akışını temin etmek, herhangi bir olumsuzluk durumunda, acil müdahale gerektirecek durumlar karşısında kurumlar arasında işbirliğini sağlayarak, vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamasına engel olmaktır. Bu anlamda da kurumlar olarak hepimize görevler düşüyor. Daha önceki yıllarda da almış olduğumuz tedbirler de bu çerçevede bize yol göstertici olacak. Bu konuda yaşadığımız problemleri de burada dile getirerek bu yıl aynı sıkıntıları yaşamamak için neler yapabilirizi birlikte tartışacağız” dedi.

Vali Baruş’un konuşmasının ardından İl Yazı İşleri Müdürü İsmail Gürer tarafından kış tedbirleri ile ilgili ana konuları kapsayan sunum gerçekleştirildi.