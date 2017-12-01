Diğer
Kategoriler
01 Aralık 2017 13:40

Bolu’da, kış tedbirleri toplantısı yapıldı

Bolu’da, Vali Baruş başkanlığında 2017-2018 yılında alınacak kış tedbirleri ile ilgili toplantı gerçekleştirildi.

Bolu’da, kış tedbirleri toplantısı yapıldı

01 Aralık 2017 13:40


Bolu il genelinde kış mevsimi nedeniyle karayollarında ve köy yollarında vatandaşların sıkıntı yaşamaması için alınacak tedbirler ve kurumlar arasında iş birliği sağlamak amacıyla geniş katılımlı bir toplantı yapıldı.


Bolu Valiliği Abant Toplantı Salonunda düzenlenen ‘’2017-2018 Kış Tedbirleri’ toplantısına Bolu Valisi Aydın Baruş, Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, Belediye Başkan Yardımcısı Necmi Arman, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Nuri Serkant Kara, Karayolları ile diğer kurumların ve sivil toplum örgütlerinin yetkilileri katıldı.


Düzenlenen toplantı öncesi konuşan Bolu Valisi Aydın Baruş, “ bu toplantının amacı ilimizde kış mevsimi şartlarında trafiğin düzenli olarak akışını temin etmek, herhangi bir olumsuzluk durumunda, acil müdahale gerektirecek durumlar karşısında kurumlar arasında işbirliğini sağlayarak, vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamasına engel olmaktır. Bu anlamda da kurumlar olarak hepimize görevler düşüyor. Daha önceki yıllarda da almış olduğumuz tedbirler de bu çerçevede bize yol göstertici olacak. Bu konuda yaşadığımız problemleri de burada dile getirerek bu yıl aynı sıkıntıları yaşamamak için neler yapabilirizi birlikte tartışacağız” dedi.


Vali Baruş’un konuşmasının ardından İl Yazı İşleri Müdürü İsmail Gürer tarafından kış tedbirleri ile ilgili ana konuları kapsayan sunum gerçekleştirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BOLU HABERLERİ
BOLU HAVA DURUMU
14
°
C
Sisli
  • Cumartesi
    Sisli
    14°C
  • Pazar
    Sisli
    15°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    15°C
  • Salı
    Kar Yağışlı
    5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç