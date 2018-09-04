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04 Eylül 2018 19:30

Bolu’da, kontrolden çıkan beton mikseri dereye yuvarlandı

Bolu’da, kontrolden çıkarak dereye yuvarlanan beton mikserinin altında kalan sürücü itfaiye ve UMKE ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bolu’da, kontrolden çıkan beton mikseri dereye yuvarlandı

04 Eylül 2018 19:30


Edinilen bilgiye göre, Orhan Buduklu idaresindeki 06 VUY 89 plakalı beton mikseri, Kıbrıscık İlçesi’nin Taşlık Köyü’ne seyir halinde olduğu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Şadıman Deresi mevkinde yoldan çıkarak dereye yuvarlandı.


Devrilen beton mikserinin altında kalan sürücü Buduklu, jandarma ve 112 Sağlık ekiplerinden yardım istedi. Sıkıştığı yerden çıkarılamayan yaralı sürücü, olay yerine gelen Bolu Belediyesi itfaiye ekiplerinin ve UMKE’nin çalışmasıyla kurtarıldı.


Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.




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