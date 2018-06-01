Diğer
Kategoriler
01 Haziran 2018 14:00

Bolu’da, koruma altındaki doğal salepler çiçek açtı

Bolu Belediyesi Endemik Bitkiler ve Geofitler Gen Bahçesinde koruma altına alınan 190 çeşit bitki arasından salepler çiçek açmaya başladı.

Bolu’da, koruma altındaki doğal salepler çiçek açtı

01 Haziran 2018 14:00


Bolu’da, nesli tehlike altında olan veya nadir bulunan bitkiler Bolu Belediyesi ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) işbirliğinde yürütülen proje kapsamında koruma altına alınıyor.


Geçtiğimiz yıl başlatılan proje kapsamında, şu ana kadar 4’ü Bolu’ya has toplam 190 çeşit endemik bitki türü, Bolu Belediyesi Endemik Bitkiler ve Geofitler Gen Bahçesinde koruma altına alındı.


Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ile Abant İzzet Baysal Üniversitesi Biyoloji Bölümü akademisyen ve öğrencileri tarafından düzenli bakımları ve takipleri yapılan endemik bitkilerden salepler (doğal orkideler) çiçek açtı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BOLU HABERLERİ
BOLU HAVA DURUMU
23
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    23°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç