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10 Ocak 2017 21:10

Bolu’da kuvvetli lodos ağaçları devirdi

Bolu’da kuvvetli lodos ağaçları devirdi

10 Ocak 2017 21:10

Bolu’da akşam saatlerinde etkili olan lodos ağaçları devirirken, şehrin büyük bölümünde elektrik kesintilerine neden oldu.
Bolu’da kuvvetli esen lodos nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadılar. Saatte 40 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle şehrin bazı noktalarında ağaçlar devrildi. Akpınar Mahallesi Ertan Sokak’ta bir ağacın elektrik tellerinin üzerine düşmesiyle bölgede elektrik kesintisi yaşandı. Doğancı Mahallesi’nde yapımı devam eden bir yurdun çatısı ise kuvvetli rüzgar nedeniyle düşme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.



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