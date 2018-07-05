Bolu’da, makarna fabrikası işçileri grev başlattı

Edinilen bilgiye göre,Bolu’da uzun yıllardır üretim yapan bir makarna fabrikası ile Tek Gıda İş Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde maaşlara uygulanacak zamlar konusunda anlaşmazlık sağlandı. Yaklaşık 160 çalışanın olduğu makarna fabrikasında sendikanın yüzde 20’lik zam oranının işveren tarafından kabul edilmemesi üzerine sabah erken saatlerde işçiler grev önlüklerini giyerek fabrika önünde bir araya geldi.

Jandarma ve emniyet ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı ve TOMA’nın da hazır bekletildiği fabrika önünde işçilere seslenen Tek Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel, “150 lirayı vermemek için bir işletme grevi göze alıyorsa bizim için düğün bayramdır” dedi.

Grevi seven, grevi amaçlayan bir sendika olmadıklarını belirten Türkel, “Grevi, taleplerimiz karşılanmadığı için, çalışanlarımızı memnun edecek bir ücret verilmediği için yaparız. Grev bunun için yapılır. Grev üretimden gelen güçtür. Üretmeyiz. Üretmediğimiz zaman işletmeler durur. Biz üretmezsek hayat durur. O zaman o işletmede çalışma koşulları kalmaz. O işletmede memur da kalmaz, hizmetli de kalmaz, şoför kalmaz. O işletmelerde üretim olmazsa ülke ekonomisi felç olur. Onun için biz çalışanlar önemliyiz. Biz üretmezse işletmenin bacası tütmez. Biz ürettiğimizin, alın terimizin karşılığını almak zorundayız. Bu grevi bunun için yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmasının sonunda işverenlere seslenen Tek Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Türkel, ellerini uzattıklarını ve taleplerinin belli olduğu söyleyerek, talepleri verildiği zaman toplu iş sözleşmesinin biterek işçilerin 1 saat içinde iş başı yapacağını, aksi takdirde grevin aylarca süreceğini kaydetti.

Basın açıklamasının ardından fabrikanın giriş kapısına işçiler tarafından grev pankartı asıldı.