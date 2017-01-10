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10 Ocak 2017 16:52

Bolu’da Narkotim ekiplerinden okullarda uygulama

Bolu’da Narkotim ekiplerinden okullarda uygulama

10 Ocak 2017 16:52

Bolu’da okul önlerinde uyuşturucu madde kullanan ve satan tacirlere geçtiğimiz yıl kurulan Narkotim ekipleri göz açtırmıyor.
Özellikle ortakokul ve lise düzeyinde okulların çevresinde uyuşturucu madde kullanan ve satanlara karşı Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bolu’da geçtiğimiz yıl içerisinde kurulan ve bu yıl içinde personel takviyesi yapılan Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü, bugün eğitim veren okulların önünde uygulama yaptı. Öğrencilerin ilgisini çeken Narkotim ekipleri, yıl boyunca uygulamaların çeşitli yerlerde devam edeceğini belirtti.



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