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31 Temmuz 2018 12:11

Bolu’da, normal doğum seferberliği başlatıldı

Bolu’da, anne adaylarını normal doğuma teşvik etmek amacıyla yürütülen faaliyetler kapsamında Bolu İl Sağlık Müdürlüğü normal doğum seferberliği başlattı.

Bolu’da, normal doğum seferberliği başlatıldı

31 Temmuz 2018 12:11


Türkiye’de giderek artan sezaryen doğum sayısının azaltılması ve normal doğumun teşvik edilmesi yönünde çalışmalar yapan ve son günlerde bu çalışmalarını yaygınlaştıran Bolu İl Sağlık Müdürlüğü, normal doğum seferberliği başlattı. Her kadının üreme sağlığı, gebelik, doğum ve yeni doğan bakımı konusunda yeterli eğitim ve bilgi alma hakkı bulunduğunu ifade eden Bolu İl Sağlık Müdürü Dr. Öğrt. Üyesi Muhammed Emin Demirkol, “Ülkemizde sezaryen doğum oranı giderek artış göstermekte. Eğer anne ve bebekte sezaryen olması gereken bir sağlık problemi yok ise öncelikli olarak normal doğum düşünülmelidir. Normal doğum, sağlıklı ve tabii olandır. Bu yönde annelerimizi ve babalarımızı gebelik öncesi ve sonrası konularında bilgilendiren, onlara en sağlıklı doğumun normal doğum olduğunu detaylarıyla aktaran Gebe Okullarımız aracılığı ile anne-baba adaylarına ulaşabileceğimiz bir proje başlattık” dedi.


Proje kapsamında Gebe Okullarında, gebelik dönemi, doğum süreci ve doğum sonrası, gebelikte egzersiz, anne sütü ve emzirme, yeni doğan bebek bakımı, 0-3 yaş çocuk gelişimi gibi pek çok konuda eğitim verildiğine ve SMS yolu ile anne adaylarını bilgilendirdiklerine dikkat çeken Demirkol, “En sağlıklı doğumun normal doğum olduğunu Gebe Okullarımız kanalıyla hem anne hem de babaya aktarmak istiyoruz. Anne ve baba adaylarımız bilinçlensin ki bilinçli bir şekilde normal doğum tercih haklarını kullanabilsinler istiyoruz. Bunun için de hedefimiz daha fazla anne-baba adayına ulaşabilmek. Bu sayede bilgili anne-baba adayları ile ’en sağlıklı doğum normal doğum’ tercihi diyerek gereksiz sezaryen doğumların önüne geçilmesini sağlayabiliriz” şeklinde konuştu.


Demirkol, il merkezinde, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi ile Refika Baysal Toplum Sağlığı Merkezi olmak üzere 3 farklı kurumda ve aynı zamanda tüm ilçelerde gerekli bilgilendirmeleri yapmayı amaçladıklarını söyleyerek, kurulan “Gebe Timi” ile gebeliği tespit edilmiş annelerle sürekli iletişim halinde olduklarını kaydetti.




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