Bolu’da odunluk yangınında kümes hayvanları telef oldu

Edinilen bilgiye göre Bolu’nun Dörtdivan İlçesi Kargıbayramlar köyü Işıklar Mahallesi’nde Hasan Doğangün’e ait odunlukta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Odunluğun yandığını gören Doğangün, durumu Dörtdivan Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda yangını söndürdü. Yangın nedeniyle Doğangün’e ait odunluk kullanılamaz hale gelirken, yaklaşık 13 tane civciv ve ördeğin telef olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.