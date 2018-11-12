Bolu'da öğrencileri taşıyan otobüs zincirleme kazaya karıştı: 11 yaralı

Bolu'nun Mudurnu İlçesi'nden il merkezinde bulunan bir alışveriş merkezindeki fuara öğrenci taşıyan 3 otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 öğrenci hafif şekilde yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Bolu- Mudurnu Yolu Piroğlu Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mudurnu Dumlupınar İlköğretim okulunda öğrenim gören 117 öğrenciyi, Bolu il merkezinde bulunan bir alışveriş merkezindeki bilim fuarına götüren 3 otobüsten, Ayhan Ö.'nün kullandığı 14 LC 308 plakalı otobüs önüne çıkan iş makinesi nedeniyle ani fren yaptı. Ayhan Ö.'nün fren yapmasıyla beraber, arkasında bulunan Remzi Ç. idaresindeki 14 BV 403 plakalı otobüs Ö.'nün kullandığı otobüse hızla çarptı. Kaza yapan otobüslerin hemen arkasında bulunan Metin Ş. yönetimindeki 14 LF 307 plakalı otobüs de diğer araçlara çarparak durabildi. Kazada, 3 otobüste bulunan toplam 117 öğrenciden 11'i haff şekilde yaralandı.

11 yaralı ambulanslarla hastanelere kaldırıldı

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen 112 Sağlık ve UMKE ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kazadan yara almadan kurtulan diğer öğrenciler başka araçlarla Mudurnu'ya gönderildi.

Kaza hakkında inceleme başlatıldı

Kaza, nedeniyle bölgede trafik tek şeritten sağlanırken, yol ortasında kalan bir otobüs vatandaşlar tarafından itilerek yol kenarına çekildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.