Bolu'da, okul çevrelerinde uyuşturucu uygulaması

Bolu'da, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Narkotik ekipleri ders zili öncesinde okul çevrelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik uygulama yaptı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okulların çevrelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik uygulama yaptı.

Sabahın erken saatlerinde öğrencilerin okula geliş güzergahlarında yapılan uygulamada, şüpheli görülen kişilerde üst araması ve Genel Bilgi Taraması gerçekleştirildi.

Özelllikle doğu illerinden İstanbul'a geçişte en önemli karayolu güzergahı olan Bolu'da, kent merkezi ile TEM Otoyolu ve D-100 Karayolları'nda uyuşturucu satıcılarına yönelik uygulamaların artırılarak devam edeceği öğrenildi.