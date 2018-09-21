Bolu'da, okul servisleri denetlendi

Bolu'da, yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte denetimlerine başlanılan servis araçlarından 14'üne 4 bin 829 lira para cezası kesildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla okul servis araçlarını denetledi. Trafik Şube Müdürü Ali Çalışkan'ın katıldığı uygulamada servis sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. Denetimler kapsamında öğrencilere boyama kitabı ve kırmızı düdük dağıtıldı.

Pazartesi gününden itibaren 173 okul servis aracının denetlendiğini ve eksikleri olanlara para cezası kesildiğini ifade eden Trafik Şube Müdürü Ali Çalışkan, “Öğrencilerimizin trafikte güvenli bir şekilde seyrini sağlamak için denetimlerimizi Pazartesi'den itibaren sürdürüyoruz. Bu doğrultuda okul servis araçlarında öncelikle okul servis aracı taşımacılığı yönetmeliğine uygun olarak tesis edilip edilmediği bizim için olmazsa olmazlardan. Bunu dışında okul taşı yazısının bulunup bulunmadığı, emniyet kemeri, kırmızı dur işareti unsurlarının olup olmadığına bakıyoruz. Okul servis aracı okul servis taşımacılığı yönetmeliğine uygun değilse aracı trafikten men ediyoruz. Bir daha trafiğe çıkması ve servis taşımacılığı yapabilmesi için o eksiklikleri yerine getirmesi gerekiyor. Pazartesi'den bugüne kadar 173 adet okul servis aracı denetlendi. Eksikliklerden dolayı 14 araca 4 bin 829 TL cezai işlem uygulandı. 3 servis aracı ise, okul servis aracı şartlarını taşımadığından her biri 15'er gün süreyle trafikten men edildi” dedi.

Kırmızı düdük projesinin devam ettiğini belirten Çalışkan, “Bu anlamda serviste öğrencilerimize kırmızı düdük dağıtıyoruz. Bizim olmadığımız noktalarda servis şoförü herhangi bir trafik kuralı ihlali yaptığında öğrencilerimiz kırmızı düdük çalarak ikaz edecekler. Eğer servis şoförü kurallara uymuyorsa 155 hattını arayarak bize bilgi verecekler. Biz de gerekli işlemleri yapacağız. Öğrencilerimiz okullarına güvenli bir şekilde gidip gelecekler. Velilerimiz de daha güvenli gittiklerini görmüş olacaklar. İnşallah eğitim yılı boyunca güvenli bir şekilde öğrencilerimizin hiç birinin burnu bile kanamadan gidip gelmelerini sağlamış olacağız” ifadelerini kullandı.