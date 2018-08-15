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15 Ağustos 2018 16:23

Bolu’da orman yangını

Bolu’nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Bolu’da orman yangını

15 Ağustos 2018 16:23

Yangın için çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Yangın kontrol altına alınma çalışılıyor.


Yangın, Bolu’nun Göynük ilçesi İbrahimzözü köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy yakınlarında bulunan tarım arazisi ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Tarım arazisinde çıktığı ileri sürülen ve hızla büyüyen yangın ormanlık alana sıçradı. Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Konunun bildirilmesi üzerine Bolu, Düzce, Ankara ve Sakarya’dan çok sayıda orman ve itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Kontrol altına alınmaya çalışılan yangın için Bursa ve İstanbul’dan da helikopter talep edildiği öğrenildi.




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