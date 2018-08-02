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02 Ağustos 2018 14:55

Bolu’da, otobüs yolcusu uyuşturucu madde ile yakalandı

Bolu’da, jandarma ekiplerinin yolcu otobüsüne düzenlediği operasyonda 100 gram bonzai uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bolu’da, otobüs yolcusu uyuşturucu madde ile yakalandı

02 Ağustos 2018 14:55


Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol ve arama yaptıkları sırada seyir halinde olan bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüs içerisinde arama yapan ekipler, yolculardan birisinin şüpheli hareketleri üzerine şahsın üzerinde ve eşyalarında da arama yaptı. Yapılan aramada, yolcunun eşyalarının arasından plastik su şişesinin içerisine gizlenmiş 100 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Otobüsten indirilerek gözaltına alınan yolcu, ifadesi alınmak üzere Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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