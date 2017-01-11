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11 Ocak 2017 11:44

Bolu’da PKK operasyonunda 12 öğrenci adliyeye sevk edildi

Bolu’da PKK operasyonunda 12 öğrenci adliyeye sevk edildi

11 Ocak 2017 11:44

Bolu’da sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 üniversite öğrencisi ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı ekipleri tarafından başlatılan operasyonda sosyal medya hesaplarından terör örgütünün propagandası yapan ve bir süre takip edilen Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde (AİBÜ) eğitim gören 13 öğrenci gözaltına alındı. Öğrencilerden 12’si ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis öğrencilerin adliyeye getirilişi sırasında yoğun güvenlik önlemleri aldı.



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