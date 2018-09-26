Bolu'da sahte belgelerle dolandırıcılık yapan çete adliyeye sevk edildi

Bolu'da, sahte belgelerle nakliye firmasını dolandırmak istedikleri iddiası ile gözaltına alınan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre Bolu'da bir nakliye firmasına yük taşımak için gelen ve ismini B.S.K. olarak tanıtan şahıstan şüphelenen nakliye firması yetkilileri durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede kendini B.S.K. olarak tanıtan şahsın üzerinde Ş.G. adına düzenlenmiş sürücü belgesi, sahte sevk irsaliyeleri ve sahte faturalar bulundu. Gerçek ismi O.C.K. olduğu öğrenilen dolandırıcı jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, O.C.K. ile birlikte E.P., S.B.K. ve A.Ç.'yi de gözaltına aldı. İfadeleri alınmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürülen şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.