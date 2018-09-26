İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bolu'da sahte belgelerle dolandırıcılık yapan çete adliyeye sevk edildi

Bolu’da, sahte belgelerle nakliye firmasını dolandırmak istedikleri iddiası ile gözaltına alınan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

Bolu'da, sahte belgelerle nakliye firmasını dolandırmak istedikleri iddiası ile gözaltına alınan 4 kişi, adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre Bolu'da bir nakliye firmasına yük taşımak için gelen ve ismini B.S.K. olarak tanıtan şahıstan şüphelenen nakliye firması yetkilileri durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede kendini B.S.K. olarak tanıtan şahsın üzerinde Ş.G. adına düzenlenmiş sürücü belgesi, sahte sevk irsaliyeleri ve sahte faturalar bulundu. Gerçek ismi O.C.K. olduğu öğrenilen dolandırıcı jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Soruşturmayı derinleştiren ekipler, O.C.K. ile birlikte E.P., S.B.K. ve A.Ç.'yi de gözaltına aldı. İfadeleri alınmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürülen şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.