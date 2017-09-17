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17 Eylül 2017 17:01

Bolu’da, sazan yakalama yarışı sona erdi

Bolu’da, Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu’na (ASOF) bağlı Oltacılar Derneği’nin öncülüğünde yapılan sazan yakalama yarışı düzenlenen törenle sona erdi.

Bolu’da, sazan yakalama yarışı sona erdi

17 Eylül 2017 17:01


ASOF 2017 Sazan Balığı Yakalama Yarışması, Bolu kent merkezine 11 kilometre uzaklıktaki Gölköy Baraj Gölü’nde, 15 farklı ilden 13 takım ve 60 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Yarışmanın ikinci ayağı olan Bolu’da, yarışmacılar ‘en çok sazan balığı yakalama’ ve ‘en büyük sazan balığı yakalama’ kategorilerinde yarıştılar.


En çok sazan balığı yakalama kategorisinde, Ayhan Temiz, Mustafa Fırıncı, İlhan Temiz ve Osman Yılmaz’dan oluşan İSOBDER01 ekibi 36 kilo 485 gram balıkla birinci oldular. Ali Aktaş, Gökberk Aktaş ve Erol Çelik’den oluşan İSOBDER NAS CARP ekibi 12 kilo 560 gramla ikinciliği ve Ünal Zorba, Orhan Güler ve Samet Koyunbakan’ın yer aldığı Yılmaz Av Mivardi Türkiye ekibi 6 kilo 24 gramla üçüncülüğü elde etti.


En büyük sazan balığı yakalama kategorisinde ise, Ayhan Temiz, Mustafa Fırıncı, İlhan Temiz ve Osman Yılmaz’dan oluşan İSOBDE01 ekibi, 10 kilo 595 gramlık balıkla birinci oldu.


Yarışma sonunda dereceye giren balıkçılar için Gölköy Gölü çevresinde, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve ASOF Yönetim Kurulu Başkanı Serkan İnanç’ın katılımıyla ödül töreni düzenlendi.


Düzenlenen törende konuşma yapan Başkan Alaaddin Yılmaz, Bolu’nun spor ve turizm kenti olması için çalıştıklarını belirterek, ‘Bolu yüzde 65’i ormanlarla kaplı, 200 göl ve göleti olan cennet bir yer. Bu göl ve göletlerimizin geleceğe sağlıkla ulaşabilmesi için sizlerin de katkınızı ve desteğinizi bekliyoruz” dedi.




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