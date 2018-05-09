Bolu’da, seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Bolu’da, Vali Aydın Baruş başkanlığında, 24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri ile ilgili alınacak olan tedbirlerin görüşüldüğü seçim güvenliği toplantısı Valilik Abant Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıda, Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Biçen, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Nadir Çelik ve ilçe Kaymakamları da hazır bulundu.

24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili alınacak tedbirlerin görüşülmesi amacıyla bir araya geldiklerini belirten Vali Baruş, “Amacımız yapılacak olan seçim öncesi ve sonrası olmak üzere gerekli tüm güvenlik tedbirlerini alarak ilimiz genelinde rahat ve huzurlu bir ortamda bu süreci geçirmektir” dedi.