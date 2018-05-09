Diğer
Kategoriler
09 Mayıs 2018 12:09

Bolu’da, seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Bolu’da, Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili alınacak tedbirlerin görüşülmesi amacıyla seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

Bolu’da, seçim güvenliği toplantısı yapıldı

09 Mayıs 2018 12:09


Bolu’da, Vali Aydın Baruş başkanlığında, 24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri ile ilgili alınacak olan tedbirlerin görüşüldüğü seçim güvenliği toplantısı Valilik Abant Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.


Toplantıda, Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Biçen, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Nadir Çelik ve ilçe Kaymakamları da hazır bulundu.


24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili alınacak tedbirlerin görüşülmesi amacıyla bir araya geldiklerini belirten Vali Baruş, “Amacımız yapılacak olan seçim öncesi ve sonrası olmak üzere gerekli tüm güvenlik tedbirlerini alarak ilimiz genelinde rahat ve huzurlu bir ortamda bu süreci geçirmektir” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BOLU HABERLERİ
BOLU HAVA DURUMU
17
°
C
  • Çarşamba
    17°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç