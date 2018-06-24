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24 Haziran 2018 23:56

Bolu’da seçim sonuçları coşkuyla kutlandı

Bolu’da, AK Parti ve MHP’li vatandaşlar seçim sonuçlarını coşkuyla kutladı.

Bolu’da seçim sonuçları coşkuyla kutlandı

24 Haziran 2018 23:56


Bolu’da, seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte binlerce AK Parti ve MHP’li vatandaş sokaklara akın etti. Demokrasi Meydanı’nda bir araya gelen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tezahüratlar yaparak AK Parti’nin seçim şarkılarını hep birlikte söyledi. Bayraklarıyla sokakları dolduranların yanı sıra bazı vatandaşlar da araçlarıyla kent merkezinde konvoy yaptı.


Alkışlar eşliğinde demokrasi meydanına gelen AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, AK Parti milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü’yü tebrik ettikten sonra halka hitap etti. Doğanay, “Yüzyılın seçimleri dedik. Dün meydanda yaptığımız konuşmada dünya üzerimize gelse dedik, içerideki ve dışarıdaki o hain işbirlikçilerin hepsi bir araya gelse dedik, vatanına ve milletine sahip çıkan mukaddesatına sahip çıkan, gençlerimizin, kızlarımızın, yavrularımızın geleceğine sahip çıkan Bolulu hemşehrilerim, işte bugün sevinme vakti bizimdir. Tüm dünyaya cevap verdik ve dedik ki; vallahi, billahi hepiniz üzerimize gelseniz, yılmayacağız dedik. Başımızda liderimiz Recep Tayyip Erdoğan olduğu sürece, yemin olsun dedik, Allah’a yemin olsun, meydan şahit olsun diz çökmeyeceğiz dedik. Diz çöktüremeyeceksiniz dedik” ifadelerini kullandı.




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