Bolu’da, Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu düzenlendi

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’nda, AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Ali Boğa’nın da katılımıyla Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu yapıldı. Gerçekleştirilen foruma ayrıca Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş ve işadamları katıldı.

Toplantıda konuşan Boğa, her şehrin ayrı dinamiği ve özelliği olduğunu belirterek, “Burada geçmişteki durumu tespit edip, önümüzde devam eden projelerin hızlandırılması ve önümüzdeki dönemde de ‘Bolu ne istiyor?’, ‘Hem kendisi için hem de Türkiye ekonomisindeki yerini Bolu nasıl almak istiyor?’gibi vizyon sorularımızı konuşacağız. Burada bulunan katılımcılar arasında öncelikler farklı olabilir ama bu farklılıklar kavgaya gürültüye ya da endişeye neden olmasın. Puanlayacağız ve ortak akılla bu soruların cevaplarını değerlendireceğiz. Bolu’nun ortak aklının projesi olarak bunu Ankara’ya götüreceğiz” dedi.

Konuşmanın ardından toplantı, sunumların yapılmasıyla devam etti.