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02 Aralık 2017 17:35

Bolu’da sehpalara zulalanmış 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Bolu’da, tır içerisinde sehpa süsü verilmiş mobilyalara saklanmış 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Bolu’da sehpalara zulalanmış 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

02 Aralık 2017 17:35


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri TEM Ototoyolu’nda yaptıkları yol kontrolü sırasında T.K. isimli şoförün kullandığı 73 DP 348 plakalı tırı durdurarak arama yaptı. Emniyet Müdürlüğüne çekilen tırın dorsesinde yapılan aramada, sehpa süsü verilmiş 12 adet mobilyanın içine gizlenmiş 10 bin paket kaçak sigara ile 12 adet nargile tütünü ele geçirildi. Kaçak sigara ve nargile tütünleri ile yakalanan T.K. isimli tır sürücüsü şoförü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.




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